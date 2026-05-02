Entscheidend sind organisierende und praktische Schlussfolgerungen

Am Doberaner Platz versammelten sich nach offiziellen Angaben gute 400 Demonstrationsteilnehmer. Dort wurden erste Reden von offizieller Gewerkschaftsseite gehalten.

Neu ist, dass seit Jahren auch kämpferische Reden gehalten werden. Entscheidend ist es jedoch, dass daraus auch organisierende und praktische Schlussfolgerungen gezogen werden. Gerade angesichts des Trends, dass immer mehr Jugendliche zur Maiveranstaltung in Sassnitz kommen.

In diesem Sinne wurden von uns neue Jugendkontakte gewonnen und sehr viele Gespräche über den Aufbau einer Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg geführt.