1. Mai Schwerin
Notwendige klare Kante gegen die faschistische AfD
Zum ersten Mal seit längeren Jahren waren wir am 1. Mai wieder in Schwerin. Es gab eine kurze Demonstration zum Auftakt, an der sich ca. 250 Menschen, überwiegend Jugendliche, beteiligten. Wir steuerten unterwegs einige kurze Redebeiträge und auch Rufparolen gegen die AfD, Faschismus und Kriegsgefahr sowie zu sozialen Fragen bei.
Auf dem Platz der Abschlusskundgebung versammelten sich ca. 500 –600 Menschen. Die örtliche DGB-Führung zeigte klare Kante und verwies einen Stand des BSW vom Platz, weil dieses sich weigert, einen klaren Trennungsstrich zur AfD zu ziehen.
An unserem Stand und auf dem Platz führten wir interessante Gespräche, verkauften Rote-Fahne- und Rebell-Magazine und etwas Literatur, und konnten neue Kontakte knüpfen.
Insgesamt eine gelungene, aber auch noch ausbaufähige Sache, war das Fazit beim anschließenden Grillen.