Notwendige klare Kante gegen die faschistische AfD

Auf dem Platz der Abschlusskundgebung versammelten sich ca. 500 –600 Menschen. Die örtliche DGB-Führung zeigte klare Kante und verwies einen Stand des BSW vom Platz, weil dieses sich weigert, einen klaren Trennungsstrich zur AfD zu ziehen.

An unserem Stand und auf dem Platz führten wir interessante Gespräche, verkauften Rote-Fahne- und Rebell-Magazine und etwas Literatur, und konnten neue Kontakte knüpfen.

Insgesamt eine gelungene, aber auch noch ausbaufähige Sache, war das Fazit beim anschließenden Grillen.