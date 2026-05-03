1. Mai in Heidenheim an der Brenz
300 Kolleginnen und Kollegen an Mai-Demo und -Kundgebung des DGB
Etwa 300 Kollegen und Kolleginnen beteiligten sich an Maidemo und -Kundgebung des DGB in Heidenheim an der Brenz. Viele kannten die MLPD und für einige ist der Kauf des Rote-Fahne-Magazins an diesem Tag Tradition. Die Frage, wie Sozialismus funktionieren kann und wie nicht, war Gegenstand einer ganzen Reihe von Gesprächen. Die faschistische AfD plant ihren Parteitag im Congress -Zentrum am Schloss. Zum Protest müssen wir uns zusammenschließen. Wir plädieren für eine breite antifaschistische Agitation im Vorfeld in der Stadt und fanden dafür bei Linke und DKP zustimmende Reaktionen.