KI-Investitionen
725 Milliarden US-Dollar für den internationalen Konkurrenzkampf
Die großen Tech-Monopole Amazon, Google, Microsoft und Meta erhöhen nochmals ihre geplanten Investitionen in die sogenannte "Künstliche Intelligenz". Alleine in diesem Jahr noch bis zu 725 Milliarden Dollar. Die Konzernchefs äußerten in Telefonkonferenzen mit Analysten ihre Sorge, im gegenseitigen gnadenlosen internationalen Konkurrenzkampf zu wenig zu investieren und damit das Feld anderen zu überlassen. Meta-Boss Mark Zuckerberg wird damit zitiert, er würde lieber Überkapazitäten in Rechenzentren aufbauen als zu kurz zu greifen. Eine massive Ressourcen-Verschwendung in der Anarchie des kapitalistischen Konkurrenzkampfs!