725 Milliarden US-Dollar für den internationalen Konkurrenzkampf

Belgiens Regierung hat den Rückbau seiner Atomreaktoren stoppen lassen - und das mit sofortiger Wirkung. Zudem will sie die Reaktoren - die zu einem großen Teil noch aus den 1970er-Jahren stammen - von den bisherigen französischen Betreibern abkaufen. Das perfide Argument dabei: Man wolle über Laufzeitverlängerungen über 2035 hinaus und über Neubauten die Kontrolle haben. Angesichts steigender Preise für fossile Energieträger plant die belgische Regierung ein Neuanfahren und Ausbau der hochgefährlichen Atomkraftwerke, ggf. mit dem Weiterbetrieb oder Ausbau der belgischen AKWs. In Belgien gibt es noch zwei aktive Reaktoren, einen in Tihange und einen in Doel bei Antwerpen. Fünf Reaktoren wurden bereits abgeschaltet.