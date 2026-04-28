"Auf allen Schiffen zum Streik aufgerufen!"

19 vorbereitete Einleitungsbeiträge eröffneten tiefe Einblick in derzeitige Arbeiter- und Volkskämpfe rund um die Welt. Sie waren in drei Blöcke struktriert: Block 1 Gewerkschaften und Internationale Arbeiterverbindungen wie die Internationale Bergarbeiterkoordinierung; Block 2 Revolutionäre Arbeiterparteien; Block 3 Beiträge zu politischen Fragen, die an diesem 1. Mai wichtig sind wie der Friedenskampf. Es folgte eine offene Diskussion mit weitren interessanten Redebeiträgen. .

In Absprache mit der United Front veröffentlicht Rote Fahne News sukzessive einzelne Beiträge des Webinars. Heute: Der Beitrag von Andonis Dalakogeorgios, Vorsitzender der Seeleutegewerkschaft PENEN, Griechenland.

Liebe Genossinnen und Genossen,

mein Name ist Andonis Dalakogeorgios. Ich bin Vorsitzender von PENEN. PENEN ist eine unabhängige und kämpferische Seeleute Gewerkschaft. Sie ist die älteste in Griechenland. In ihr sind Seeleute in den Schiffen organisiert, die in Griechenland, Europa und auch in Containern in der ganzen Welt arbeiten. Ich begrüße die heutige Videokonferenz, die ihr vor dem Hintergrund des Kampfes gegen Krieg, gegen Faschismus, für den Umweltschutz sowie gegen die zunehmende Ausbeutung der Arbeiter, die Senkung der Löhne, die Aushöhlung der Arbeiterrechte und die prekären Arbeitsverhältnisse durchführt.

Der Krieg der USA und Israel gegen den Iran hat weltweite Unruhen ausgelöst, mit Tausenden von iranischen Zivilisten als Opfern, darunter überwiegend Frauen und Kinder. Gleichzeitig hat dieser Krieg zu einem beispiellosen Anstieg der Ölpreise auf internationaler Ebene geführt, was wiederum die Inflation und den starken Preisanstieg bei Grundgütern und Dienstleistungen angeheizt hat, wobei die Arbeiterklasse und die breite Bevölkerung die Leidtragenden sind, deren Löhne von der Teuerung noch mehr aufgezehrt werden. Die Inflation bei Lebensmitteln ist um 39 % gestiegen! Bei den Wohnkosten um 31 %. Sie leben in einem fortwährenden Albtraum. ...

Die PENEN steht an der Spitze der griechischen Bewegung zur Solidarität mit dem palästinensischen, iranischen und libanesischen Volk. Zu diesem Zweck haben wir vielschichtige, und bedeutende Aktionen durchgeführt, die unter anderem die Blockaden von Militärgütern auf Schiffen im Hafen von Piräus. Die Blockade eines israelischen Kreuzfahrtschiffes, auf dem israelische Soldaten an Bord waren, die sich von den Kriegshandlungen im Gazastreifen erholten. Es gab auch dutzende Demonstration die in die US und Israelische Botschaften führten.

Die Seearbeiter und die PENEN haben materieller und finanzieller Hilfe für die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen geleistet. Ähnliche Aktionen haben wir in der vergangenen Zeit an der Seite der Völker Kubas und Venezuelas durchgeführt und dabei die US-Interventionen gegen diese Völker unmissverständlich verurteilt. PENEN hat anlässlich des Internationalen Kampftages der Arbeiterklasse auf allen Schiffen in Griechenland zum Streik aufgerufen. Wir mobilisieren zu den Demonstartionen und Kundgebung auf den Propyläen, Athen 10:00–15:00 Uhr.

Mit genossenschaftlichen und kollegialen Grüßen