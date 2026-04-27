Anreise zum Pfingstjugendtreffen zum ersten Highlight machen

Vor allem, wenn man in einer ganzen Gruppe anreist, wird die Reise kostengünstig, bietet Kurzentschlossenen immer noch die Möglichkeit, mitzukommen, weckt viel Vorfreude auf das PJT und sorgt im Zug für Aufmerksamkeit.

So erinnern sich bis heute die meisten an unsere Anreise vor vier Jahren zur Demo gegen die Kriegsgefahr am 8. Mai 2022 in Essen / Gelsenkirchen. Damals sind wir kollektiv mit über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angereist. Bei der Fahrkartenkontrolle fragte nicht nur die Schaffnerin, was es denn in Essen heute so Bedeutendes gebe, dass wir dort alle hinwollten. Mit mehreren Mitreisenden diskutierten wir im Anschluss lebhaft und sie wünschten uns viel Erfolg. Auf dem kurzen Stück am Ende im RE packten wir dann sogar die Gitarre aus und sangen gemeinsam mit anderen u. a. "Bella Ciao".



Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen.