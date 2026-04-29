RF-News braucht Dich!
Aufruf: Schnelle Vorabmeldungen direkt am 1. Mai!
RF-News stützt sich auf ihre Korrespondenten - und am 1. Mai ganz besonders! Dann wollen wir am selben Tag noch möglichst umfassend über die vielen Aktivitäten und Aktionen zum 1. Mai berichten. Damit wir das schaffen, brauchen wir zusätzlich zu Euren Korrespondenzen bis spätestens 14 Uhr schon erste Informationen wie eine kurze Zusammenfassung, was war bei Euch am Ort los und wie viele Menschen beteiligten sich, und auch Bilder. Was bis dahin möglich ist, lasst uns zukommen, auch wenn Ihr eigentlich später noch eine Korrespondenz schicken wollt. Vielen Dank Euch allen!