Serbien
Belgrad: Protest gegen ESC wegen Gaza-Verbrechen
Rund 100 Menschen versammelten sich am Dienstag vor dem serbischen Staatssender RTS und forderten, dass Serbien wegen der israelischen Teilnahme den Eurovision Song Contest boykottiert. Der diesjährige Hauptwettbewerb mit 35 teilnehmenden Ländern findet vom 12. bis 16. Mai in Wien statt. Die Demonstranten im Zentrum Belgrads schwenkten palästinensische Flaggen und hielten Transparente hoch, die Israels Gräueltaten im Gaza-Krieg anklagen. Sie forderten RTS auf, den Wettbewerb nicht zu übertragen und riefen die serbische Bevölkerung auf, ihn nicht anzusehen. Die serbische Regierung unterhält enge Beziehungen zu Israel.