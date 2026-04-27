In eigener Sache
Bitte um Berichte von Trainings zu den "Spielen ohne Grenzen"
Die Redaktion freut sich über Berichte und schöne Fotos von den Trainings zu den „Spielen ohne Grenzen“, die am Wochenende stattgefunden haben. Die „Spiele ohne Grenzen" sind ein zentraler Bestandteil des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens, das vom 22. bis 24. Mai im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen stattfinden wird – das Event zu Pfingsten in Deutschland! Berichte und Fotos von den Trainings bitte an redaktion@rf-news.de
Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen