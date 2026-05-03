Mehr Teilnehmer und mehr Kapitalismuskritik

Sehr kämpferische Demo mit starker Trommelgruppe von verdi. Gleich am Start zur Demo großes Interesse an Maiaufruf und Rote Fahne Magazin. Reden u.a. von einer Iranerin, die den gemeinsamen Kampf betonte gegen Krieg, Abbau sozialer Errungenschaften und für die Befreiung von jeglicher Unterdrückung, besonders der Frauen - gemeinsam für eine bessere Welt. "Free palestine" war allgegenwärtig in Parolen und Sprechchören.