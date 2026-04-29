Die Bergarbeiter von Doruk Maden haben gesiegt!

Der erfolgreiche Ausgang des Widerstands hat die Arbeiter und die gesamte Bevölkerung, die sich mit ihnen solidarisiert hat, erfreut.

Der Sieg der Doruk-Bergarbeiter ist ein großer Moralschub für alle Arbeiter und fortschrittlichen Kräfte, während er für das faschistische Erdoğan-Regime, das versucht hat, den Widerstand der Arbeiter zu brechen, eine Niederlage darstellt. Der Widerstand der Migros-Lagerarbeiter im Januar und der siegreiche Ausgang des Widerstands der Bergarbeiter im April trugen ebenfalls zum Aufschwung des revolutionären politischen Klimas bei. Sie widerlegten die Unsicherheit und den Pessimismus des Kleinbürgertums gegenüber der Arbeiterklasse.

Die Arbeiter marschierten 180 Kilometer von der Mine in Eskişehir nach Ankara. Während des Marsches unterstützten die Bauern und anderen Arbeiter sie entlang der Route. Bei ihrer Ankunft in Ankara wurden sie zunächst von der Polizei mit Schlagstöcken empfangen. Man forderte sie auf, ihre Aktion zu beenden. Die Arbeiter leisteten Widerstand und sagten: „Wir sterben lieber, als ohne unsere Rechte zurückzukehren.“

„Wir werden das System zerstören, in dem man sich vor den Konzernen verbeugt und die Bergleute quält“

Ein widerständiger Bergarbeiter

Unterstützung durch die Massen

Die Bevölkerung von Ankara zeigte während des gesamten Widerstands große Solidarität. Aus allen Teilen des Landes kamen Menschen, um den Widerstand zu unterstützen. Progressive Gewerkschaften, progressive Parteien und revolutionäre Organisationen leisteten intensive Unterstützung. Je länger der Widerstand andauerte, desto mehr Unterstützerinnen und Unterstützer kamen hinzu. Dadurch entwickelte sich der Kampf der Bergleute regelrecht zu einem gesellschaftlichen Widerstand.

Das faschistische Erdoğan-Regime musste nicht zuletzt deshalb zurückweichen und die Forderungen der Arbeiter akzeptieren.

Die Bevölkerung von Ankara feierte gestern Abend voller Begeisterung diesen Sieg der Arbeiter und ein Teil begleitete sie sogar zurück zu ihrem 180 Kilometer entfernten Arbeitsplatz.