Bremen - Treff im Roten Atelier
Einstimmung auf das Pfingstjugendtreffen
Am Sonntag, dem 26. April 2025, fand in Bremen wieder unser Treff International statt. Auch diesen Monat kamen wieder alle zusammen im Roten Atelier zum gemeinsamen Austausch und Brunch. Dieses Mal war unser Thema das diesjährige Pfingstjugendtreffen, das vom 22. bis 24. Mai in Gelsenirchen stattfindet. Bei einem leckeren gemeinsamen Salat-Buffet mit frischer Spargelcremesuppe wurde allen Interresierten das Pfingstjugendtreffen vorgestellt. Zusammen planten wir unsere Anreise und organisierten für alle die Übernachtungen. Im Anschluss tauschten wir uns noch weiter aus und ließen unseren monatlichen Treff International beim Aufräumen ausklingen,