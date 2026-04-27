Express-Versand für Pfingstjugendtreffen-Flyer zum 1. Mai – mit Hinweis für NRW

Die Mediengruppe Neuer Weg teilt mit:

Liebe Freunde des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens, wir werden allen Unterstützerorten vor dem 1. Mai unseren neuen, aktualisierten PJT-Flyer verschicken. Damit die Flyer auch pünktlich ankommen, werden wir per Expressversand schicken (pro Päckchen 7 Euro). Für die Flyer rufen wir zu Spenden auf (mindestens 7 Euro für Porto). Bitte auf das Konto des PJT: DE95 4205 0001 0130 0511 95. Die Flyer-Datei werden wir veröffentlichen, damit sie auch selbst ausgedruckt werden kann. Wer größere Mengen benötigt, bitte extra an druckerei@neuerweg.de schreiben.

Speziell für Nordrhein-Westfalen

Der 2. Flyer zum Pfingstjugendtreffen wird diese Woche fertig. Für NRW wird er am Mittwoch. 29. April, nach Feierabend in die Horster Mitte gebracht bzw. alternativ kann er direkt in der Druckerei in Essen abgeholt werden. Orte, die weiter weg sind, bekommen ihn per Post. Siehe oben.