Großbritannien
Fairford: Protest gegen US-Bomber
Hunderte Friedensdemonstranten forderten am Samstag in Gloucestershire, dass die britische Regierung die Nutzung britischer Militärstützpunkte durch die USA für Angriffe auf den Iran unterbindet. Aktivisten schlossen sich dem Marsch der „Campaign for Nuclear Disarmament“ (CND) vor der RAF-Basis Fairford an, von der aus US-Bomber in den Nahen Osten starten, seit die USA und Israel am 28. Februar ihre Angriffe auf den Iran begonen hatten. Die CND hat Premierminister Sir Keir Starmer aufgefordert, die Komplizenschaft in US-Präsident Donald Trumps Angriffskrieg zu beenden, da Beobachter eine Zunahme der Aktivitäten auf dem RAF-Stützpunkt Fairford festgestellt haben.