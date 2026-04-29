Frankreich: Gründungskongress der Kommunistischen Jugend

19 vorbereitete Einleitungsbeiträge eröffneten tiefe Einblick in derzeitige Arbeiter- und Volkskämpfe rund um die Welt. Sie waren in drei Blöcke struktriert: Block 1 Gewerkschaften und Internationale Arbeiterverbindungen wie die Internationale Bergarbeiterkoordinierung; Block 2 Revolutionäre Arbeiterparteien; Block 3 Beiträge zu politischen Fragen, die an diesem 1. Mai wichtig sind wie der Friedenskampf. Es folgte eine offene Diskussion mit weitren interessanten Redebeiträgen. . In Absprache mit der United Front veröffentlicht Rote Fahne News sukzessive einzelne Beiträge des Webinars. Heute: Der Beitrag der Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (UPML) aus Frankreich.

Die Last der wirtschaftlichen und politischen Krise schlägt in Form von Entlassungen und Betriebsschließungen in allen Branchen zu. Das Ergebnis sind prekäre Arbeitsverhältnisse, eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und steigende Lebenshaltungskosten – alles zum Vorteil der Kriegsgewinnler. Die Rüstungsproduktion nimmt einen immer größeren Platz in der Wirtschaft ein, und die Militarisierung der Gesellschaft schreitet voran. Angesichts all dessen lebt die Debatte in kämpferischen Gewerkschaften wie der CGT auf. (...)

Nach der Ankündigung der Schließung eines Peugeot-Werks (Stellantis-Konzern) in der Nähe von Paris wurde ein Aktionstag organisiert. Die Arbeiter haben noch wenig Vertrauen in ihre Gewerkschaft und in ihre eigene Kraft. Die Gewerkschaftsführer vor Ort lenken den Kampf von Anfang an auf Abfindungen. Das bedeutet, den Kampf um die Arbeitsplätze aufzugeben! Zusammen mit der Union Prolétarienne ml und Freunden treten wir vor dem Werk mit der Botschaft der Internationalen Koordination der Autoarbeiter auf, für jeden Arbeitsplatz und gegen die Schließung zu kämpfen. Die Internationale Koordination der Automobilarbeiter bei Stellantis ruft dazu auf, sich am 1. Mai zu mobilisieren und sich auch auf internationaler Ebene für eine Arbeitszeitverkürzung bei Lohnausgleich zu koordinieren, da mehrere Stellantis-Werke bedroht sind. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! (...)

Seit einiger Zeit entsteht eine recht radikale antimilitaristische, antifaschistische und antikapitalistische Front gegen den Krieg, vor allem unter der Jugend! Die Mobilisierungen und Bündnisse in dieser Richtung nehmen zu. Die UPML beteiligt sich daran und vertritt die Linie der Einheitsfront. Besonders bemerkenswert und beachtet sind die wiederholten Widerstandsaktionen in der Arbeiterklasse, vor allem in den Häfen von Marseille, Fos-sur-Mer und am Flughafen Charles de Gaulle gegen Waffenlieferungen an Israel. Ein besonders wichtiges Ereignis war der Gründungskongress der Kommunistischen Jugend vor drei Wochen, an dem 600 junge Menschen teilnahmen. Die UPML konnte an ihrem kämpferischen und mitreißenden Kongress teilnehmen. Wir können sie nur beglückwünschen und in ihren Bemühungen unterstützen. Das erklärte Ziel ist der Wiederaufbau der marxistisch-leninistischen Partei nach dem revisionistischen Verrat der Kommunistischen Partei. Die UPML unterstützt diese jungen Genoss*innen mit aller Kraft und lernt von ihnen. Gemeinsam bereiten wir in Paris einen roten und revolutionären Demonstrationszug für den 1. Mai vor!