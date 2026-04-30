Frauenpower am 1. Mai – raus auf die Straße: international, solidarisch, wütend, couragiert!

Ob Mobbing in der Schule, Sexismus, faschistische und patriarchale Rollenbilder, Epstein, Deepfakes bis hin zu Femiziden – Frauen, Mädchen und immer mehr solidarische Männer und Jungs sagen: Es reicht! Strengste Bestrafung der Täter. Verbot von KI-Software à la „Grok“!

Schluss mit Profitmacherei durch seine Erfinder wie Elon Musk!



Merz’ Angriffe auf den Acht-Stunden-Tag, die Teilzeit und den 1. Mai, Kürzungen bei der Krankenversicherung und bei den Renten sind die Sprache der Konzerne.

Wir Frauen leisten mehr Carearbeit und verdienen durchschnittlich 16 Prozent weniger als Männer und bekommen 30 Prozent weniger Rente. Wir brauchen jeden Cent! Wir wollen keine längere Lebensarbeitszeit – gleichzeitig werden andere arbeitslos, Personalmangel in Kitas, Pflege, Schulen. Es reicht: In kämpferischen Tarifrunden, Streiks in der Auto-, Stahl- und Zuliefererindustrie mit Unterstützung unserer Familien fordern wir Entlastung, Arbeits- und Ausbildungsplätze – für eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden mit vollem Lohnausgleich!



Wir sind solidarisch mit allen Frauen und ihren Familien – in der Ukraine, in Palästina, im Iran, in Kurdistan, in Afghanistan, im Sudan, in Nigeria und überall. Wir sagen als junge Frauen „Nein“ zur Wehrpflicht! Wir Mütter haben unsere Kinder nicht für imperialistische Kriege um Profite, Rohstoffe und Macht geboren. Nein zu Aufrüstung und Kriegswirtschaft!

Wir fordern von der Bundesregierung: Schluss mit der Zusammenarbeit mit Faschisten wie Trump, Netanyahu, Al-Scharaa & Co.

Wir sagen: Wut ist gut – aber sie reicht nicht! Verwandeln wir Wut in Stärke: Organisiert euch im überparteilichen Frauenverband Courage!



Bei uns sind Jung und Alt in einem Verband: Schülerinnen, Studentinnen, Rentnerinnen, Gewerkschafterinnen, Umweltkämpferinnen – wir sind international von Religion bis Revolution – antifaschistisch und antikapitalistisch!

Mach mit!

Hier gibt es den Aufruf auf der Homepage von Courage