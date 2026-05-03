Herzlichen Glückwunsch Schalke 04 zum Aufstieg in die Bundesliga!

Bereits der Fanmarsch im Vorfeld, mit dem rund 20.000 Fans eindrucksvoll zur Arena gezogen waren, ließ Gelsenkirchen in Königsblau erstrahlen. Nach dem Aufstieg verwandelte sich die Stadt in eine riesige Partyzone. Fans, Ultras, Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener feierten friedlich und ausgelassen, Arm in Arm.

„Was vielen Fans am Herzen liegt, ist die Tradition von Schalke 04 als ehemaligem Arbeitersportverein, wo Zusammenhalt und Solidarität großgeschrieben wurden“, so Eva Wanneck, Kreisvorsitzende der MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck. „Das ist in der heutigen Zeit, wo Sorgen um den Arbeitsplatz, eine wachsende faschistische Gefahr und Weltkriegsgefahr die Leute umtreiben, besonders wichtig. Wir wünschen uns für die vielen Gelsenkirchener Sportvereine entschieden mehr Anerkennung und Unterstützung. Schließlich ist der Breitensport Basis aller Spitzenleistungen.“