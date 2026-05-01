Politische Stadtteilführung in Pieschen

Im Bild stehen wir an der Leipziger Straße an einem Stolperstein für Kurt Schlosser. Er war Kommunist, Streikführer in der Möbelfabrik "Deutsche Werkstätten" und begeisterter Bergsteiger. Auch unser Stadtteilspezialist hatte seine Berufsausbildung als Tischler dort absolviert. Nach einem Arbeitsunfall konnte Kurt nicht mehr klettern und verlegte sich auf den Chor der Vereinigten Kletterabteilung. Bis er zum Opfer des faschistischen Terrors wurde und ermordet wurde, war seine Tischlerwerkstatt Treffpunkt des proletarischen Widerstands und in seinem Spänebunker warteten Flüchtlinge, die über die Sächsische Schweiz in die Tschechoslowakei gebracht wurden.



Der zweite Akt unseres Frühjahrs-Events fand in einem Garten statt. Mit Liedern – unter anderem Bella Ciao und das Steigerlied –, Grillen und kleinen Ansprachen ehrten wir einige Freunde, die in diesem Jahr bereits Geburtstag hatten, und mehrere 20-Jährige und ein 40-jähriges Jubiläum der Mitgliedschaft in der MLPD. Das Feuer wärmte noch lange in der kalten Nacht und es gab alte Geschichten und viele neue Ideen. Die gespendeten Einnahmen des Tages werden für den Jugendfonds der MLPD und einen Bus zum Pfingstjugendtreffen geteilt.