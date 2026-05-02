Buckelwal Timmy
In der Nordsee freigesetzt
Der aus der Ostsee-Bucht von einer privaten Rettungsinitiative mit einem Lastkahn geborgene Buckelwal - auch Timmy benannt - ist nun nach längerer Transportfahrt in der Nordsee freigesetzt worden. Sein Zustand ist allerdings weiterhin unklar und als "gerettet" gilt er noch überhaupt nicht. Für den Walforscher und Meeresbiologen Fabian Ritter ist es nach der langen Liegezeit fraglich, ob der Wal noch normal schwimmen und tauchen könne. Unter anderem auch das Deutsche Meeresmuseum hatte von einem Lastkahn-Transport des Buckelwals abgeraten, insbesondere wegen der enormen Stressbelastung und Verletzungsgefahr. Der Buckelwal sei zudem auch in einer der meistbefahrenen Schiffsrouten Europas ausgesetzt worden, kritisiert Greenpeace.