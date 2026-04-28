Innovationsschub des militärisch-industriellen Komplexes

Vom 28. bis 29. April sind in München 150 Teilnehmer versammelt. Ihr Ziel: „Massenhaft zivile Technologieanbieter zu unverzichtbaren Akteuren für Europas strategische Autonomie zu machen". Mit "einem Fahrplan für den Einstieg oder die Expansion in das europäische Verteidigungssystem“² soll der militärisch-industrielle Komplex als Antwort auf die Krise der Neuorganisation der internationalen Produktion ausgebaut werden.

Dazu treffen sich laut Veranstalter etablierte Rüstungsunternehmen und zivile Unternehmen, die in die Rüstung einsteigen wollen, mit Angehörigen der NATO-Streitkräfte und mit EU-Behörden. Dazu kommen als Newcomer nichtmonopolisierte Unternehmen (KMU). Sie kommen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrofertigung, Automatisierung, Robotik, additive Fertigung, Werkstofftechnik und Hochpräzisionsfertigung. Außerdem dabei: zahlreiche Start-ups in den Bereichen Cybertechnik, KI und maschinelles Lernen, IoT und Konnexität, Dual-Use-Technologien und Clusterfertigung. Technik- und Rechtsexperten für Exportkontrolle, Zertifizierung und Sicherheitsfragen schließen die Runde ab.

Dies hat wenig mit Verteidigung gegen einen direkt bevorstehenden Angriff zu tun, sondern bedeutet eine umfassende Ausrichtung auf die Verwirklichung der Weltmachtpläne und einen Dritten Weltkrieg.



Dazu heißt es im Programm der MLPD: "Das politische Wesen des Imperialismus ist das Streben nach Weltherrschaft. Die schrankenlose Machtpolitik des Imperialismus erfordert die Militarisierung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Mit dem militärisch-industriellen Komplex sichert der staatsmonopolistische Kapitalismus seine machtpolitische Position nach innen und außen ab."