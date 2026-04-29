InterBündnis aktiv gegen Faschismus und für die Arbeiter

Der 1. Mai in Essen hat in diesem Jahr eine besondere Bedeutung angesichts der bundesweiten Mobilisierung der Faschisten rund um die Partei „Die Heimat“ (ehemals NPD).

Wir werden nicht zulassen, dass die Faschisten den 1. Mai unwidersprochen missbrauchen! Es ist ein Skandal, dass diese Partei noch nicht verboten wurde! Das Internationalistische Bündnis lädt ein: Warm-up-Auftaktkundgebung vor Beginn der Gewerkschafts-Demo: Um 11.15 Uhr am Rüttenscheider Markt (Ecke Klarastr.). Ihr seid herzlich eingeladen, euch daran zu beteiligen!

Um 11.45 Uhr stellen wir uns zur Demo auf. Wir machen einen kämpferischen und kulturvollen Block. Es gibt ein offenes Mikro, damit die Arbeiterinnen und Arbeiter, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Revolutionärinnen und Revolutionäre sowie alle Leute von der Basis zu Wort kommen.

Wir begrüßen, dass Essen stellt sich quer (ESSQ), "widersetzen" und weitere zur Teilnahme an der DGB-Demo aufrufen. Gemeinsam wird man von dort zum antifaschistischen Protest gehen.

Der erste Anlaufpunkt ist eine Kundgebung von ESSQ auf dem Hans-Touissant-Platz ab 13 Uhr.

Dieser ist direkt neben dem Hirschlandplatz, auf dem die Faschisten um 13 Uhr eine Kundgebung machen. Neben Rednern werden dort auch faschistische Liedermacher auftreten – einfach eklig. Die Faschisten sollen gegen 14 Uhr zum Kennedyplatz ziehen.

Wir haben ab 14 Uhr eine Kundgebung am Kennedyplatz angemeldet, und zwar an der Seite, die zur Porschekanzel / Marktkirche liegt. Dort werden wir ein kämpferisches und überzeugendes Programm machen. Wie immer mit offenem Mikro für Redebeiträge, Lieder, Gedichte … Wir wenden uns dabei auch an die Bevölkerung, und die Polizei sagte zu, dass es in Sicht- und Hörweite der Faschisten ist.

Wie lange wir hierbleiben und wie es dann weitergeht, lässt sich jetzt noch schwer sagen. Die exakte Route der Faschisten soll von der Polizei erst einen Tag vorher bekannt gegeben werden, aus angeblicher „Neutralität“. Ein Unding, das zu Recht kritisiert wird!

Die Faschisten wollen den Tag offenbar in Essen-Kray beenden. Wir wollen ihnen nicht hinterherreisen, sondern laden ein, den Tag beim Internationalen Maifest in der Feldmannstiftung in Mülheim-Styrum gemeinsam abzuschließen. Es wird eine Ansprache geben, Live-Musik und ein leckeres Mitbring-Buffet (mehr dazu hier).



Soweit dazu mit heutigem Stand. Mobilisiert nochmal kräftig alle Freunde und Kollegen! Wir demonstrieren nicht nur gegen die Faschisten: Auch die Regierung und Kapitalisten machen gerade einen Generalangriff auf unsere sozialen Rechte und Errungenschaften, und zerstören die Zukunft der Jugend. Mit Friedrich Merz & Co. hat doch jeder von uns eine Rechnung offen, oder?

Achtet bei der Anreise und besonders der Abreise aufeinander und reist möglich in Gruppen.

Auf zum 1. Mai!

Hier gibt es den Mai-Aufruf der MLPD Essen / Mülheim

Hier gibt es die Einladung zur Maifeier der MLPD Essen / Mülheim