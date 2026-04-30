+++ Eilmeldung: Protestkundgebung in Köln +++
Israel greift Hilfsschiffe in internationalen Gewässern an
Occupied News berichtet, dass die israelische Marine derzeit Schiffe internationaler Aktivistinnen und Aktivisten nahe der griechischen Insel Kreta angreift. Die Schiffe befinden sich auf dem Weg nach Gaza, um den Menschen dort humanitäre Hilfsgüter zu liefern. Ein breites Bündnis aus der Palästina-Solidarität Köln ruft auf zum Protest gegen das Kapern der Sumud-Flotilla-Schiffe durch Israel vor der griechischen Küste. Treffpunkt: 17 Uhr am Hauptbahnhof in Köln.