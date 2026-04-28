Kämpferischer Auftakt bereits um 9.15 Uhr auf dem Margarethe-Zingler-Platz

Gestern Abend hat ein Attentäter in der Sicherheitszone zu einem Gala-Dinner in Washington D. C., bei denen unter anderem US-Präsident Donald Trump und andere Regierungsmitglieder anwesend waren, mit einer Waffe das Feuer eröffnet. Nach aktuellem Stand wurde ein Mitglied des Secret Service leicht verletzt. Trump spricht von einem Attentat auf seine Person. Parallel dazu tauchen in den sozialen Medien Anti-Trump-Posts und Ähnliches auf. Aktuell lässt sich zu der Situation nicht mehr sagen. Es ist bekannt dass der Protest gegen Trump in den USA wächst. Trump wird das vermutliche Attentat wohl nutzen, um weitere Verschärfungen und die Faschisierung des Staatsapparats vorzunehmen.