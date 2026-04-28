1. Mai in Gelsenkirchen
Kämpferischer Auftakt bereits um 9.15 Uhr auf dem Margarethe-Zingler-Platz
Peter Reichman teilt für das überparteiliche Kommunalwahlbündnis AUF Gelsenkirchen mit: „Bereits um 9.15 Uhr wird der 1. Mai 2026 auf dem Margarethe-Zingler-Platz kämpferisch eröffnet. Es sprechen Kolleginnen und Kollegen aus Betrieben, Gewerkschaften, kämpferischen Organisationen und Parteien – gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Arbeiterschaft und die Bevölkerung mit massiven Sozialkürzungen und Arbeitsplatzvernichtung, gegen Faschismus, die Gefahr eines Dritten Weltkriegs und die Hochrüstung dafür, gegen die Umweltzerstörung, aber auch über die Perspektive einer befreiten Gesellschaft. Dazu werden auch Lieder zu den Themen gespielt. Im Anschluss werden wir uns auch an der DGB-Demonstration beteiligen."