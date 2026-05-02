Kamerun-Reise: Zu einem tausendjährigen Baum im Regenwald

Kamerun ist ein waldreiches Land. Knapp die Hälfte der Fläche ist mit Wald, meist tropischem Regenwald, bedeckt, vor allem im Osten und Südosten.

Wir begeben uns gleich am Beginn der Reise auf Entdeckung in den Regenwald, um einen majestätischen, jahrtausendealten Baum zu bewundern: den Kossipo, Symbol für Weisheit und Langlebigkeit. Der Empfang dort ist herzlich, geprägt von geselligen Abenden im Dorf, authentischen Begegnungen und aufregenden Aktivitäten inmitten der Natur.

Der Wald nimmt allerdings rapide ab. Die Holzwirtschaft ist der drittgrößte Wirtschaftssektor des Landes und Kamerun ist Afrikas führender Exporteur von Tropenholz. Es wird vorwiegend in die EU und nach China geliefert. Eine Handvoll internationaler Konzerne teilt sich den Export. Korruption, schwache Kontrollen, gefälschte Zertifikate. Es darf offiziell nur zertifiziertes Holz ausgeführt werden. Ähnlich wie bei der grünen Lunge Südamerikas ist der Regenwald im Gebiet von Kongo und Kamerun eine gefährdete Lunge.