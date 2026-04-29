People to People Reise

People to People Reise

Kamerun – Vielfalt der Kultur

People to People Reisen bietet eine 14 tägige Gruppen-Reise nach Kamerun an, ein einmaliges Erlebnis.

Kamerun – Vielfalt der Kultur
Eingang zum früheren Königreich Batoufam im Westen von Kamerun in der Region Bamileke mit reicher Kultur

Die Reise führt in drei von insgesamt vier Kulturregionen, in denen unterschiedliche Völker beheimatet sind. Es gibt 250 Ethnien mit ihren Sprachen, Traditionen, Märkten, Tänzen und Musikstilen.

 

Amtssprachen sind Französisch und Englisch, da Kamerun nach dem ersten Weltkrieg zum Teil unter französischer und britischer Herrschaft aufgeteilt war.

Alle Reiseinformationen

 

Reisepreis: 1950,- Euro pro Person ohne Flug

 

Reisezeit: 25.07. bis 09.08.2026

 

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

 

Anmeldeschluss: 15. Mai 2026


Das Bild zeigt die Batoufam-Chefferie, es ist das Tor zum Palast eines früheren Königreichs. Viele Stämme mit entsprechenden Zentren und reichhaltiger Kultur, darunter ausgefallenem Kunsthandwerk und Holzschnitzereien gibt es in der Savannenregion im nördlichen Teil Kameruns zu sehen.