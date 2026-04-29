Kamerun – Vielfalt der Kultur

Die Reise führt in drei von insgesamt vier Kulturregionen, in denen unterschiedliche Völker beheimatet sind. Es gibt 250 Ethnien mit ihren Sprachen, Traditionen, Märkten, Tänzen und Musikstilen.

Amtssprachen sind Französisch und Englisch, da Kamerun nach dem ersten Weltkrieg zum Teil unter französischer und britischer Herrschaft aufgeteilt war.