People to People Reise
Kamerun – Vielfalt der Kultur
People to People Reisen bietet eine 14 tägige Gruppen-Reise nach Kamerun an, ein einmaliges Erlebnis.
Die Reise führt in drei von insgesamt vier Kulturregionen, in denen unterschiedliche Völker beheimatet sind. Es gibt 250 Ethnien mit ihren Sprachen, Traditionen, Märkten, Tänzen und Musikstilen.
Amtssprachen sind Französisch und Englisch, da Kamerun nach dem ersten Weltkrieg zum Teil unter französischer und britischer Herrschaft aufgeteilt war.
Alle Reiseinformationen
Reisepreis: 1950,- Euro pro Person ohne Flug
Reisezeit: 25.07. bis 09.08.2026
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen
Anmeldeschluss: 15. Mai 2026
Das Bild zeigt die Batoufam-Chefferie, es ist das Tor zum Palast eines früheren Königreichs. Viele Stämme mit entsprechenden Zentren und reichhaltiger Kultur, darunter ausgefallenem Kunsthandwerk und Holzschnitzereien gibt es in der Savannenregion im nördlichen Teil Kameruns zu sehen.