Südafrika
Kapstadt: Earth Day Demonstration zum Parlament
Am Mittwoch, dem "Tag der Erde", marschierten 200 Demonstranten zum Parlament, um die Regierung aufzufordern, fossile Brennstoffe in Südafrika abzulehnen. Die Aktivisten vertraten eine Reihe von Organisationen, darunter das Southern African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI), Fossil Free SA, The Green Connection, Extinction Rebellion SA, Natural Justice und andere. Sie marschierten unter dem Motto „Kein Vertrauen in falsche Lösungen“. Zu diesen „falschen Lösungen“ zählen Atomkraft, der Ausbau von Öl- und Gasvorkommen, die industrielle Landwirtschaft und deren Abhängigkeit von schädlichen Pestiziden sowie die Massentierhaltung.