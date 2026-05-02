Türkei

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Mehr als 500 Demonstranten zum 1. Mai in Istanbul festgenommen

In Istanbul hat die Polizei laut türkischen Menschenrechtsgruppen am 1. Mai mehr als 500 Demonstrierende festgenommen. Tausende hatten versucht, anlässlich des 1. Mai zum traditionsträchtigen Taksim-Platz zu gelangen, der seit den Gezi-Protesten gesperrt ist. Behörden hatten zuvor Versammlungen in diesem Gebiet verboten. Die türkische Bereitschaftspolizei hat Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten eingesetzt. 