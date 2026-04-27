Militärausgaben zum elften Jahr in Folge gestiegen – immer mehr Menschen verweigern Kriegsdienst

Rund 2,9 Billionen US-Dollar haben die Staaten im vergangenen Jahr für Rüstung ausgegeben. Das ist nicht nur ein neuer Höchststand, sondern das elfte Jahr in Folge. Mit einem Anstieg von 51 Prozent der weltweiten Militärausgaben wird gut die Hälfte davon von den imperialistischen Staaten USA, China und Russland ausgegeben. Parallel dazu erklärte der deutsche Kriegsminister Boris Pistorius, dass Deutschland die stärkste Armee Europas brauche.

Interessanterweise ist parallel dazu die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland deutlich gestiegen – obwohl die Wehrpflicht offiziell weiterhin ausgesetzt ist. Während im gesamten Jahr 2024 insgesamt 2998 Menschen einen Antrag auf Verweigerung gestellt hatten, gingen im Jahr 2025 3867 entsprechende Anträge bei den Behörden ein. Wenn dieser Trend weiter anhält, könnte die Zahl 2026 auf den höchsten Stand seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 zusteuern. Im ersten Quartal dieses Jahres haben bereits 2.656 Menschen einen entsprechenden Antrag gestellt, so die Neue Osnabrücker Zeitung.

Nicht nur die betroffenen jungen Männer, sondern die Masse der Jugend in Deutschland sorgt sich darüber, wohin der Kurs der deutschen Bundesregierung und der internationalen Imperialisten führt: verschärfte Rechtsentwicklung, Faschismus, zwischenimperialistische Kriege und Vorbereitung eines atomar geführten Dritten Weltkriegs! Die Masse der Jugendlichen ist offensichtlich nicht bereit, sich als imperialistisches Kanonenfutter im Krieg verheizen zu lassen. Die nächsten Möglichkeiten, gegen diese Politik der Herrschenden zu protestieren, sind der kommende 8. Mai und das 22. Internationale Pfingstenjugendtreffen.

Hier gibt es alle Infos zu den "Schulstreik"-Aktionen am 8. Mai.

Hier gibt es alle Informationen zum 22. internationalen Pfingstjugentreffen.