Mit dem Aufruf zum 1. Mai vor Audi: Es geht um die Zukunft der Jugend!

Dafür und für die Vorbereitung gewerkschaftlicher und selbständiger Kämpfe müssen noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen gewonnen werden.



Es ist auch eine dreiste Meinungsmanipulation vom Audi-Vorstand und der örtlichen Presse, die seit Wochen verbreitet, der Standort sei aufgrund seiner Flexibilität, der schon erreichten Einsparungen und neuer Investitionen „sicher“. Meinungen wie „Das Werk ist zu groß, um es zu schließen, die Frage der Schließung steht vielleicht in 20 Jahren auf der Tagesordnung“ bringen das zum Ausdruck.



Nicht wenige sind von den konkreten Schließungsplänen überrascht. Mit einem konzernweiten Kampf und gestützt auf die internationale Solidarität der Automobilarbeiter muss der Widerstand dagegen organisiert werden.