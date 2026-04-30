Angebot an antifaschistische Gruppen

Angebot an antifaschistische Gruppen

MNW: Rabatte auf Flyer und Flugblätter

MNW: Rabatte auf Flyer und Flugblätter

Die Mediengruppe Neuer Weg bietet antifaschistischen Gruppen Rabatte auf ihre zu druckenden Flyer und Flugblätter an. 

 

Hier gibt es das Angebot