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Neuauflage von "Umweltschutz im Sozialismus - China 1966 bis 1976"
Bis morgen früh, am Montag, dem 4. Mai um 8 Uhr, müsst ihr euch zur Bestellung entschlossen und diese abgeschickt haben: Das Buch „Umweltschutz im Sozialismus – China 1966-1976" stieß auf großes Interesse. Die erste Auflage ist nach sechs Wochen bereits ausverkauft! Nun wollen wir eine zweite Auflage drucken. Die Größe der Auflage entscheiden wir nach Bestellungen. Danach gibt es das Buch nur noch als ePDF. Also überlegt genau, ob ihr auf Vorrat bestellen wollt. Bitte meldet eure Bestellungen bis 4. Mai um 8 Uhr. Bezahlung nach Rechnungsstellung mit der Auslieferung. Viele Grüße Euer Team vom Verlag Neuer Weg.
Tel. 0201-25915
E-Mail: verlag@neuerweg.de