Kanada
Nova Scotia: Streik in Pflegeheimen in 3. Woche
Am 13. April begannen rund 2.200 Beschäftigte in 22 verschiedenen Pflegeeinrichtungen in der kanadischen Provinz Nova Scotia mit einem unbefristeten Streik. Jetzt geht der Streik in die 3. Woche und es haben sich weitere 900 dem Ausstand angeschlossen. Die streikenden Pflegekräfte, Betreuungsassistenten, Therapeuten und Reinigungskräfte, Mitglieder der Canadian Union of Public Employees (CUPE), kämpfen für deutliche Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen