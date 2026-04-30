NPD provoziert mit Demo am 1. Mai – breite Proteste geplant

Am 2. Mai wurden die Gewerkschaften zerschlagen, danach Gewerkschafter, Kommunisten und Sozialdemokraten im KZ ermordet!

In der NPD sind die Faschisten organisiert, die die Umbenennung in „Heimat“ und die damit verbundene neue demagogische Taktik ablehnten, als „Wolf im Schafspelz“ aufzutreten. Sie treten offen und aggressiv faschistisch auf. Trotzdem behauptet die Stadt, man könne nichts dagegen machen!

Vermutlich wird eine NPD-Kundgebung um 13 Uhr am Hauptbahnhof stattfinden. Danach wollen sie durch die Stadt demonstrieren, vorbei am Gewerkschaftshaus und am Familienfest des DGB im Bürgerpark, an dem sich bei gutem Wetter in der Regel zwischen 8.000 und 10.000 Menschen beteiligen.

Breite Kräfte rufen auf, sich unter antifaschistischer Stoßrichtung an der DGB-Kundgebung und -Demo zu beteiligen. Die Kundgebung beginnt um 10:45 auf dem Burgplatz. Gegen 12 Uhr startet dann die DGB-Demo zum Bürgerpark. Um 13 Uhr beginnt das Familienfest.

Stand heute gibt es zusätzlich um ca. 12 Uhr eine Protestkundgebung am Gewerkschaftshaus (Wilhelmstraße) und ab 12:50 Uhr eine Protestkundgebung vom „Bündnis gegen rechts“ an der Konrad-Adenauer-Straße in der Nähe des Bürgerparks.

Als MLPD beteiligen wir uns vor allem an der DGB-Kundgebung und -Demo und machen unseren Infostand beim Familienfest, zeitweise mit etwas reduzierter Besetzung zugunsten der Kundgebung an der Konrad-Adenauer-Straße. Beachtet eure persönliche Sicherheit. Geht nicht alleine durch die Stadt.

(Achtung: die Infostände der Parteien wurden kurzfristig hinter die Jugendmeile, entlang der Oker, verlegt, da die bisherige Fläche nicht betreten werden darf.)

Für das Verbot der NPD, der „Heimat“ und aller faschistischen Parteien und Organisationen!

Alle zusammen gegen den Faschismus!

Hoch die internationale Solidarität!

Es lebe der 1. Mai!