Indonesien
Papua: Hunderte fordern Abzug des Militärs
Am Montag versammelten sich rund 800 Demonstranten in Jayapura, der Hauptstadt der indonesischen Provinz Papua und forderten den Abzug des indonesischen Militärs aus der Region.Die Demo war eine Reaktion auf eine „Militäroperation“ Anfang des Monats, bei der in der Region 15 Menschen, darunter Frauen und Kinder, ums Leben gekommen waren. Die Polizei setze Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. Seit Jahren gibt es Proteste für die Unabhängigkeit von Papua von Indonesien. In Papua befindet sich die zweitgrößte Gold- und Kupfermine der Welt, Grasberg, die sich im gemeinsamen Besitz der indonesischen Regierung und des US-amerikanischen Bergbaugiganten Freeport befindet.