Wo haben denn "Karlsunruhe" und der Revolutionäre 1. Mai in Frankfurt ihre zündenden Losungen her?

Und in Frankfurt am Main hieß es schon letztes Jahr: "Am 1. Mai organisiert das Revolutionäre 1. Mai Bündnis Frankfurt eine entschlossene Demonstration für eine sozialistische Zukunft. Unter dem Motto „1000 Krisen. Eine Antwort: Sozialismus!“ soll ein starkes Zeichen gegen Ausbeutung, Krieg, Faschismus und Umweltzerstörung gesetzt werden. Die Demonstration startet um 18:00 Uhr am Friedberger Platz, der Demonstrationszug setzt sich um 18:30 Uhr in Bewegung."

Kommen diese Aufrufe, sich der sozialistischen Alternative zum kapitalistischen Krisenchaos zuzuwenden, manch einem nicht bekannt vor?

In Wahlkämpfen schon vielfach am Straßenrand gesehen?

Richtig, auf Wahlplakaten der MLPD! Und gehört auf ihren Wahlkundgebungen - zum Beispiel hier: Nur noch Krisen - eine Lösung: Sozialismus!

Wir freuen uns, wie sich doch gute zündende Losungen verbreiten.

Das nächste Mal am besten mit Quellenangabe!