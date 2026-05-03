Rezension: „Von Marcos zu Marcos – Die Philippinen seit 1965"

Herausgegeben von den langjährigen Philippinen-Kennern Rainer Werning und Jörg Schwieger (Promedia Verlag, Wien 2025) vereint der Band rund 70 kurze Beiträge von mehr als 30 Autorinnen und Autoren aus den Philippinen und dem deutschsprachigen Raum.

Seit der Wahl von Ferdinand „Bongbong" Marcos Jr. im Jahr 2022 erlebt das Land eine erstaunliche Rückkehr der reaktionären Marcos-Dynastie. Das Buch greift diese Entwicklung auf und beleuchtet sowohl die historischen Kontinuitäten als auch die Brüche der letzten Jahrzehnte – kritisch, fundiert und ohne Aussparungen.

Das Buch liefert ein Mosaik an Betrachtungen mit unterschiedlichen Ansätzen – es vereint religiöse Ansichten ebenso wie reformistische oder revolutionäre Perspektiven. So fordert es den mündigen Leser heraus.

Das Werk ist übersichtlich in mehrere thematische Schwerpunkte gegliedert und vereint eine große Themenvielfalt: Geschichte und politische Dynastien - Gesellschaft und Machtstrukturen – Menschenrechte - Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Ungleichheit - Arbeitsmigration und Diaspora - Umwelt- und Klima - Linke Bewegungen und Widerstand - Geopolitische Spannungen zwischen USA und China - Alltag, Kultur und Bildung.

Besonders bemerkenswert ist die offene und respektvolle Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Widerstand. Die Rolle der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP) und der Neuen Volksarmee (NPA) wird ausführlich gewürdigt und als wichtiger Teil des jahrzehntelangen Befreiungskampfes dargestell, wobei die Differenzen in der Beurteilung deutlich werden.

Der Band liefer interessante sozioökonomische Analysen, die zeigen, warum trotz wirtschaftlichen Wachstums und formaler Demokratie Landfrage, Armut und soziale Ungleichheit und Unterdrückung bis heute ungelöst bleiben.

Die Beiträge sind abwechslungsreich und verbinden wissenschaftliche Analysen mit Interviews und persönlichen Berichten – unter anderem von Maria Ressa und Luis Jalandoni. Das macht das Buch trotz der Fülle an Informationen gut lesbar und lebendig. Positiv hervorzuheben ist überdies, dass jeweils am Ende der Texte weiterführende Lektüre- und Linkhinweise zu vertiefendem Studium anregen und der geneigte Leser ebenso nützliche wie hilfreiche Kontaktadressen erfährt.

Insgesamt vermittelt „Von Marcos zu Marcos" eine klare Haltung der Solidarität mit Leben und Kampf der philippinischen Bevölkerung. Es wird deutlich, wie tief Kolonialgeschichte, Clan-Politik und internationale Abhängigkeiten das Land prägen – und wie lebendig gleichzeitig der Widerstand gegen Ausbeutung und Unterdrückung und die Sehnsucht nach Freiheit ist.

Bibliografische Angaben: „Von Marcos zu Marcos – Die Philippinen seit 1965" Promedia Verlag, Wien 2025 264 Seiten, ISBN 978-3-85371-550-5, € 24,00 (Print)

Das Buch ist unter anderem über People to People erhältlich: → https://www.people-to-people.de/ Dort findet man auch weitere Titel von Rainer Werning (aus dem Verlag Neuer Weg), darunter „Krone, Kreuz und Krieger", „Ein Leben im Widerstand" (Gespräche mit José María Sison) und „Die philippinische Revolution – eine Innenansicht" (ebenfalls mit Sison).

Der Promedia-Verlag und die Deutsch-Philippinischen Freunde e. V. laden zur Buchvorstellung nach Düsseldorf ein: am 5. Mai um 19 Uhr im ZAKK, Raum R4, Kulturzentrum zakk gGmbH, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf. Podiumsdiskussion mit den Herausgebern.