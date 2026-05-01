Südafrika
Rustenburg: Streik bei Impala Platinum
Über tausend Mitglieder der Nationalen Bergarbeitergewerkschaft (NUM) sind am Schacht 1 von Impala Platinum in Rustenburg in den Streik getreten. Sie fordern die Anerkennung ihrer Gewerkschaft durch das Dienstleistungsunternehmen von Impala. Berichten zufolge besteht zwischen dem Unternehmen und einer anderen Gewerkschaft eine Vereinbarung, die die Anerkennung anderer Gewerkschaften im Bergwerk ausschließt. Der stellvertretende Vorsitzende der NUM in Rustenburg, Wageng Mochwaedi, erklärt: „Wir sind fest davon überzeugt, dass Impala als Hauptbetriebsstätte Einfluss auf die Dienstleister ausübt, um den Arbeitern ihre gesetzlichen Rechte zu verweigern. In diesem Monat der Freiheit bleiben unsere Mitglieder selbstverständlich entschlossen und werden nicht nachgeben, bis ihre verfassungsmäßigen und arbeitsrechtlichen Rechte vollumfänglich anerkannt sind. Der Kampf geht weiter, bis die Macht des Gesetzes gewahrt ist.“