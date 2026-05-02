Oxfam-Berechnung
Spitzengehälter steigen - Reallöhne sinken
Die Einkommen von Konzernchefs und arbeitenden Beschäftigten gehen nach Berechnungen der Organisation Oxfam immer weiter auseinander. Die Spitzengehälter sind demnach stark gestiegen, während die Reallöhne vieler Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellter unter dem Niveau von 2019 liegen. Während die Gehälter von Vorstandsvorsitzenden weltweit seit 2019 inflationsbereinigt um 54 Prozent auf durchschnittlich 8,4 Millionen Dollar gestiegen seien, seien die Reallöhne von Beschäftigten im selben Zeitraum um zwölf Prozent gesunken, teilte Oxfam zum 1. Mai mit.