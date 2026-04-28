Sponsorenlauf für Al-Awda: 900 Euro an Spenden erlaufen

30 Läuferinnen und Läufer nahmen teil, darunter auch einige Kinder, die sich kurzfristig entschlossen hatten und sich Sponsoren vor Ort suchten. Wir fingen mit einem gemeinsamen Aufwärmtraining an. Ein fünfjähriges Mädchen und ihr Vater aus Syrien machten direkt mit: Fünf Runden à 150 m, ist sie fast so schnell wie der Blitz gelaufen. Drei zwölfjährige Jungs, die sich kurzzeitig angeschlossen hatten: "Wir machen mit. Im Laufen sind wir gut!" Natürlich liefen auch die Rotfüchse mit, die für den Lauf trainiert und ihn mit vorbereitet hatten. 44 Runden waren der Rekord!



Zum Schluss trainierten wir alle für die „Spiele ohne Grenzen“ auf dem 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen: das Bierkastenrennen und die Seifenrutschbahn. Viele waren interessiert, nahmen Flyer und trugen sich ein.



Sie überlegen, mitzukommen, und wir werden wieder trainieren, um mit einer Mannschaft an den Spielen teilzunehmen.



Sonne, leckerer Kuchen, Kaffee, kleine Snacks und Bierbänke luden zur Pause oder zum Anfeuern ein. Ein schöner Nachmittag!

Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen