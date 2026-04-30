Südafrika
Streiks in Casinos und Bergwerk
Seit drei Tagen bleiben das Gold Reef Casino und der dazugehörige Vergnügungspark bei Johannesburg geschlossen. Die Belegschaft streikt für mehr Lohn, einen höheren Fahrtkostenzuschuss und ausstehende Zuschläge für die Arbeit während der COVID-Pandemie. Ebenso streiken 1000 Arbeiter seit dem 24.4. bei Impala Platinum Schacht 1 in Rustenburg. Sie fordern die Anerkennung ihrer Gewerkschaft, der NUM, National Union of Mineworkers. Ihre Firma, Triple M, die Dienstleistungen für Impala erbringt, hat aber eine „Closed-Shop“-Vereinbarung mit einer anderen Gewerkschaft, der AMCU, geschlossen, was bedeutet, dass keine andere Gewerkschaft im Bergwerk anerkannt wird.