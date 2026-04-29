Reminder
Tanz in den Mai im Kultursaal In Gelsenkirchen
Traditionell findet am morgigen 30. April in Gelsenkirchen in der Horster Mitte wieder ein Tanz in den Mai statt.
Korrespondenz
Im Kultursaal spielen diesmal die sechs Musiker der Kölner Liveband "69 Shotz" - sie wechseln sich ab mit DJ Carsten. Bis nach Mitternacht kann getanzt werden. Auch für die Verpflegung ist gesorgt mit Burger, Pommes, Börek und mehr – auch halal und vegan. Natürlich gibt’s Bier, Softdrinks und vieles mehr – auch eine Mai-Bowle.
Beginn: 20 Uhr - Einlass: 19.30 Uhr.
Eintritt im Vorverkauf 12 Euro ermäßigt 8 Euro.
An der Abendkasse: 15 Euro bzw. 12 Euro
Anfahrt: Schmalhorststraße 1; 45899 Gelsenkirchen; Haltestelle: Schloss Horst
Flyer zum Tanz in den Mai (A4)