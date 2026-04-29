Tanz in den Mai im Kultursaal In Gelsenkirchen

Im Kultursaal spielen diesmal die sechs Musiker der Kölner Liveband "69 Shotz" - sie wechseln sich ab mit DJ Carsten. Bis nach Mitternacht kann getanzt werden. Auch für die Verpflegung ist gesorgt mit Burger, Pommes, Börek und mehr – auch halal und vegan. Natürlich gibt’s Bier, Softdrinks und vieles mehr – auch eine Mai-Bowle.

Beginn: 20 Uhr - Einlass: 19.30 Uhr.

Eintritt im Vorverkauf 12 Euro ermäßigt 8 Euro.

An der Abendkasse: 15 Euro bzw. 12 Euro

Anfahrt: Schmalhorststraße 1; 45899 Gelsenkirchen; Haltestelle: Schloss Horst

Flyer zum Tanz in den Mai (A4)

Flyer zum Tanz in den Mai (A6