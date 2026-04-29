1. Mai
Türkischsprachige Literatur unter die Arbeiter bringen!
Bei Ständen und Verkaufseinsätzen am 1. Mai von der MLPD oder dem Verlag Neuer Weg ist es höchst sinnvoll, marxistisch-leninistische Literatur dabei zu haben! Insbesondere das türkische Parteiprogramm der MLPD, das Buch "Die Krise des Antikommunismus" oder auch "Sozialismus am Ende?" werden am 1. Mai gerne gekauft. Der erfolgreiche Kampf der Bergarbeiter von Doruk Madencilik hat viele Menschen erreicht, begeistert und wirft Fragen auf, auf die die marxistisch-leninistische Literatur Antworten bietet! Weitere Titel findet man hier.