Türkischsprachige Literatur unter die Arbeiter bringen!

Gestern haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihren Austritt aus der Organisation erdölexportierender Länder (kurz OPEC, von englisch Organization of the Petroleum Exporting Countries) angekündigt. Schon am 1. Mai soll damit der drittgrößte Ölförderer der Golf-Region aus dem Zusammeschluss ausgeschieden sein. Dabei diente den Vertretern der neuimperialistischen VAE der Irankrieg als Vorwand: Andere arabische Staaten hätten sie nicht ausreichend vor den Angriffen des Iran geschützt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die VAE sich uneingeschränkter den eigenen Ambitionen widmen möchten. Es heißt, dass die VAE sich nicht mehr an die kollektiv vereinbarten Fördermengenbeschränkung der OPEC halten wollten und nun stattdessen ihre Produktion erhöhen. Die VAE sind ein enger Verbündeter der USA - dem weltgrößten Ölförderer, dem die Marktmacht der OPEC immer schon ein Dorn im Auge war.