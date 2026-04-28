Über 5.000 Menschen demonstrieren gegen den Angriff auf soziale Errungenschaften

Was als relativ überschaubare Kundgebung geplant war, entwickelte sich zu einer beeindruckenden Demonstration: Die Polizei korrigierte ihre erste Schätzung von rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nachträglich auf 5.000 nach oben – deutlich mehr, als die Veranstalter selbst erwartet hatten. In einer Stadt dieser Größe ist das ein bemerkenswertes Zeichen: Fast jeder 15. Einwohner beteiligte sich aktiv am Protest.

Organisiert hatte das Bündnis „Marburg gegen Merz“ zusammen mit über 20 fortschrittlichen Initiativen, Gewerkschaften und sozialen Gruppen. Besonders stark vertreten waren der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die IG Metall. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlten sich direkt betroffen von den Plänen der schwarz-roten Bundesregierung, die sozialen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte anzugreifen. Im Mittelpunkt der Kritik standen vor allem Einschnitte bei der Pflege in Krankenhäusern, in der Patientenversorgung sowie drohende Belastungen für Rente, Pflege und das Gesundheitswesen. Auf Transparenten war zu lesen: „Widerstand in schMERZvollen Zeiten“.



Der Anlass war der Besuch des Bundeskanzlers bei der 41. Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) – dem sozialpolitischen Flügel der CDU. Während Merz drinnen vor rund 350 Delegierten „notwendige Reformen“ verteidigte, machte draußen die Straße deutlich: Die Menschen wollen keine Politik, die soziale Errungenschaften wie bezahlbare Pflege, sichere Renten und eine gute Gesundheitsversorgung angreift.



Besonders bemerkenswert ist die hohe Beteiligung gerade in Marburg. Die Stadt ist keine Millionenmetropole wie Berlin oder Hamburg, sondern eine typische mittelgroße Universitätsstadt mit starker studentischer und gewerkschaftlicher Tradition. Dass hier Tausende demonstrierten – viele davon Familien, Beschäftigte aus Pflege und Industrie sowie Studierende –, unterstreicht die Breite des Unmuts.



Die Demonstrantinnen und Demonstranten zeigten: Wir lassen uns nicht spalten. Wir stehen ein für den Schutz und die Verteidigung sozialer Errungenschaften. In Zeiten, in denen immer öfter von „Reformen“ gesprochen wird, die letztlich soziale Errungenschaften attackieren, ist solcher Widerstand nicht nur berechtigt – er ist notwendig.