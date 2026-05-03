Warum ich mit People to People eine Reise nach Kamerun unternehmen möchte

Auch wenn der Mittlere Osten derzeit tagesaktuell gesehen im Zentrum des Weltgeschehens steht, so sind zwischenimperialistischen Widersprüche, die verschärfte Ausbeutung des afrikanischen Kontinents und das Leben und die Kämpfe der afrikanischen Volksmassen nicht minder bedeutsam. Im Gegenteil! Jeder demokratische, ökologisch oder revolutionär interessierte Mensch muss sich unbedingt mit den Entwicklungen auf diesem Kontinent beschäftigen. Denn auch dort wächst der Widerstand, das Klassenbewusstsein und das Frauen- und das Umweltbewusstsein!

Kamerun ist nicht nur landschaftlich gesehen "Afrika in Miniatur", sondern auch in den verschiedenen Aspekten der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung, der Abrechnung mit dem französischen Imperialismus, das Eindringens des chinesischen Imperialismus auf leisen Sohlen und nicht zuletzt der Masseninitiative und des beginnenden Widerstands gegen alle Imperialisten.

Das Angebot unserer Partner in Kamerun besteht schon seit längerem und wurde leider sehr verschleppt. Deshalb ist nur eine kurze Zeit noch für die Anmeldung! Bis 15. Mai muss eine Gruppe von zehn Personen zusammengestellt sein, damit die Reise stattfinden kann.

Es wäre sehr bedauerlich, wenn wir dies nicht erreichen würden. Also helft alle mit, überlegt selbst und werbt ...

Natürlich ist das ein großer Batzen Geld, und wir alle leiden unter der Inflation und sparen gerade vielfach an Reisen. Aber dieses Pilotangebot ist im Vergleich zu anderen angebotenen derartigen Reisen ausgesprochenen günstig. Informiert euch ruhig selbst im Internet dazu.

Kamerun ist „Afrika in Miniatur“: dichte Regenwälder im Süden, endlose Savannen in der Mitte und die Sahelzone im Norden – eine Landschaftsvielfalt, die begeistert. Das Land zeichnet sich durch großen kulturellen Reichtum aus.



Unsere Route führt in drei lebendige Kulturregionen und zeigt die Vielfalt der dort lebenden Völker.

Auf dem Programm stehen unter anderem:

Ausflüge in den Regenwald und ein Bootsausflug durch die Wasserläufe.

Besuch des Palastes der Bamoun-Könige

Begegnungen mit Teepflückerinnen, Kaffeebäuerinnen, Bauern und Gewerkschaftern.

Wanderungen zu Bergseen und Wasserfällen, Erholung an den Stränden von Limbe und Kribi.



Die Reise wurde gemeinsam mit kompetenten Partnern entwickelt, die wie People to People Wert auf nachhaltigen Tourismus und Völkerverständigung legen.

Preis: 1950 Euro pro Person (ohne Flug)

Reisedauer: 25. Juli bis 9. August

Anmeldeschluss: 15. Mai 2026

Anmeldeschluss: 15. Mai 2026 Mindestteilnehmerzahl: zehn Personen

Bei weiteren Fragen oder für die Anmeldung stehen wir euch gern zur Verfügung. E-Mail: reisen@people-to-people.de Telefon: 0209 1776560 www.people-to-people.de

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