Webinarbeitrag von Frank Hammer: Der 1. Mai nimmt einen kräftigen Aufschwung!

Der 1. Mai erweist sich als wegweisend an diesem 140. Jahrestag des 1. Mai 1886, als eine Massenbewegung der Arbeiterklasse mit Schwerpunkt in Chicago, Illinois, auf die Straße ging, um den Achtstundentag zu fordern. Der 1. Mai hat in den USA eine eigene reiche Geschichte, doch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geriet er in schwierige Zeiten und wurde angesichts heftiger antikommunistischer Angriffe schließlich an den Rand gedrängt.

Im 21. Jahrhundert haben wir eine Wiederbelebung erlebt, insbesondere im Jahr 2006, als Millionen von Arbeitern unter dem Motto „No Immigrants Day“ der Arbeit fernblieben. Ein Sprung ins Jahr 2025: Wir erlebten eine landesweite Wiederbelebung, bei der sich Arbeiterinnen und Arbeiter, Bürgerinitiativen, Organisationen für soziale Gerechtigkeit und linke Aktivistinnen und Aktivisten in weit über 1.000 US-amerikanischen Städten und Gemeinden zu Massenkundgebungen und Demonstrationszügen mobilisierten. Es war die größte Maifeiertagsdemonstration in der Geschichte der USA.

Ein nationales Maifeiertags-Netzwerk wurde ins Leben gerufen: „May Day Strong“. Meine Stadt, Detroit, war Teil dieser Wiedergeburt, indem sie die linken Organisationen der Stadt unter einem Dach vereinte und Kontakte zu den Gewerkschaftsorganisationen knüpfte, die die Arbeiterbewegung in Detroit bilden. An der Spitze des letztjährigen Maifeiertagsmarsches standen die Blechschlosser, die die Freilassung des Blechschlosserlehrlings Kilmar Abrego Garcia forderten, der illegal in ein Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador abgeschoben worden war.

Dieser 1. Mai wird sich von der Rolle der Gewerkschaften inspirieren lassen, die den Widerstand gegen die mörderischen Angriffe der ICE-Beamten mitten im Winter auf die Menschen in Minneapolis aufgebaut haben. In diesem Jahr wird der 1. Mai in Detroit aufblühen. Der Detroit Central Labor Council, bestehend aus 60 Gewerkschaften, hat sich bereit erklärt, die diesjährige 1.-Mai-Kundgebung zu leiten – was seit vielen Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist.

Es werden 2.000 Kundgebungen in den gesamten USA erwartet. Die Organisatoren der beliebten „No Kings Day“-Proteste haben die Demonstranten dazu aufgerufen, sich den Maifeiertagsveranstaltungen anzuschließen, und werben mit dem Slogan „Keine Arbeit, keine Schule, kein Einkaufen“. Einige Gewerkschaften folgen diesem Beispiel, wie beispielsweise die Chicago Teachers’ Union, die den Bildungsausschuss davon überzeugt hat, die Schulen am Freitag, dem 1. Mai, zu schließen. Viele andere Schulsysteme treten in ihre Fußstapfen.

Letzte Woche hat die traditionell antikommunistische National AFL-CIO den 1. Mai unterstützt. Einige Mainstream-Medien haben über die laufenden Mobilisierungen berichtet. Und hier in Detroit hat der Stadtrat einstimmig eine Resolution verabschiedet, die den 1. Mai unterstützt.

Die politische Substanz dieses Aufschwungs zum 1. Mai ist vielfältig – doch alle werden unter dem Slogan „Arbeiter vor Milliardären“ eine Antwort auf die faschistische Agenda von Trump fördern. In Detroit wird es einen Marsch zum ICE-Hauptquartier und zum Bundesgebäude geben, zur Verteidigung der Arbeitsmigrantinnen und -migranten und der Arbeiterrechte.

Es lebe der 1. Mai