Weg mit der Abmahnung gegen den gewählten IG-Metall-Vertrauensmann Erik Kordes!

Im 2. Kammertermin von Erik Kordes gegen Opel vor dem Arbeitsgericht Darmstadt, der am 6. Mai um 9 Uhr, stattfinden wird, geht es um eine Entscheidung. Das Gericht hat diesmal Zeugen berufen und von deren Aussagen seine Entscheidung zur Abmahnung wegen Eriks Gang zum Betriebsrat abhängig gemacht.



Die Unterschriftensammlung für Erik gewann weitere prominente Unterstützer. So konnten in Frankfurt der Arbeitsrechtler Prof. Dr. Wolfgang Däubler und der Jurist und Publizist Dr. Rolf Gössner als solidarische Unterstützer gewonnen werden, ebenso der Jurist Dr. Ernesto Klengel von der Hans-Böckler-Stiftung. Professor Dr. Wolfgang Däubler ist Professor für Deutsches und Europäisches Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht.



Schon relativ zu Beginn der Solidaritätsarbeit mit Erik Kordes, gegen das gewerkschaftsfeindliche Vorgehen von Opel / Stellantis, konnten neben vielen Opel-Kolleginnen und -Kollegen, und vielen Rüsselsheimerinnen, auch der Investigativjournalist Günther Wallraff, die Linken-Bundestagsabgeordneten Janine Wissler und Jörg Cesanne und der Filmemacher Thomas Frickel gewonnen werden.



Der Solidaritätskreis „Ebbe langt’s“ ruft breit zur Teilnahme an den DGB-Aktivitäten am 1. Mai auf. Denn der Fall Erik Kordes ist beispielhaft für den Kampf gegen alle Versuche von Unternehmerverbänden und Regierung, Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte und Errungenschaften einzuschränken. Wie nie zuvor ist es auch dringend erforderlich, gegen alle Versuche von faschistischen Kräften, Einfluss in den Betrieben zu gewinnen, entschlossen gemeinsam entgegenzutreten.



Vor Prozessbeginn informieren der Solidaritätskreis und weitere Unterstützer mit einer Kundgebung um 8.15 Uhr vor dem Arbeitsgericht Darmstadt. Gemeinsame Abfahrt in Rüsselsheim ist um 7.45 Uhr auf dem Parkplatz von McDonald’s an der Adam-Opel-Straße.