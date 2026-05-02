ZDF-Heute Journal am 1. Mai – eine schamlose AfD-Werbesendung

Sie interviewen auch noch Oliver Hilburger – den Gründer der AfD-nahen Pseudogewerkschaft „Zentrum", den Mann, der mit Rechtsrock-Vergangenheit und enger Verbindung zu Neonazi-Netzwerken schon lange als Brückenbauer zwischen AfD und offenen Faschisten unterwegs ist. Einen Faschisten, der sich als „Arbeitervertreter" aufspielt.

Das ist keine kritische Berichterstattung. Das ist politische Aufwertung erster Güte. Wer betriebt so etwas eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?

Während tausende Antifaschistinnen und Antifaschisten in Essen gegen den mickrigen Aufmarsch der Heimat (gerade mal 100–200 Leute – bei 500 angekündigten) auf die Straße gingen, während die DGB-Demos laut und klar gegen Faschismus positioniert waren und die Arbeiterbewegung ihren eigenen Tag feierte, schenkt das ZDF der AfD eine Bühne und lässt sie ungeniert behaupten, sie sei die „neue Arbeiterpartei".

Dabei ist bei den gerade laufenden Betriebsratswahlen 2026 ihre faschistische Pseudio-Gewerkschaft "Zentrum" krachend gescheitert, gemessen an ihren Zielen, die IG Metall zu überflügeln. In den großen Werken von VW, Daimler, Mahle, ZF und Co. haben die faschistischen Listen kaum Boden gutgemacht – die IG Metall hat weiterhin die klare Mehrheit. Die Industriearbeiter nd -arbeiterinnen in den Betrieben haben der AfD kein Vertrauen geschenkt. Kein „Rechtsruck in den Hallen", wie die Rechten es sich erträumt hatten. Siehe auch: Pressemitteilung der MLPD: Siege der IG Metall – faschistisches »Zentrum« verfehlt seine Ziele – MLPD setzt auf Stärkung der Einheitsgewerkschaft als Kampforganisation

Und genau an diesem Tag, an dem die Arbeiterbewegung zeigt, wer wirklich für die Klasse steht, kommt das ZDF und erzählt uns, die AfD sei die Partei der kleinen Leute. Ausgerechnet die Partei, die Sozialabbau, Lohn-Dumping und blanke Unterwürfigkeit unter Monopole und Konzerne predigt, sobald man genauer hinschaut.

Das ist kein neutraler Journalismus. Das ist Normalisierung. Das ist die systematische Vorbereitung darauf, dass die AfD als „seriöse Alternative" wahrgenommen wird – auch bei denen, die eigentlich wissen sollten, dass Faschisten keine Arbeiterpartei sind, sondern immer nur die Vorhut der Reaktion.