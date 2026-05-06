1. Mai: Arbeiterklasse trat in mehreren Städten auf den Plan

Die größte fand in Warschau mit mehreren Tausend Teilnehmern statt. Sie war vom Gewerkschaftsverband OPZZ und der polnischen sozialdemokratischen Linkspartei geprägt und organisiert; diese stellte auch den Hauptredner.



Forderungen waren dort: 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und eine Vier-Tage-Woche, sozialer Wohnungsbau und deutliche Lohnsteigerungen.

Die polnische klassenkämpferische Organisation Czerwoni beteiligte sich in Warschau und trat dort eigenständig mit einem großen Block auf. Auf ihrem Fronttransparent waren die Gesichter von Elon Musk, Jeff Bezos und Rafał Brzoska, einem polnischen Monopolkapitalisten. Darauf stand "Ihr Gewinn – unsere Ausbeutung – wir haben das Recht, zu kämpfen!"