1. Mai auf Samos

In ganz Griechenland ging der 1. Mai mit einem breit befolgten Streik gegen die EU und die NATO, die Kapitalisten und die reaktionäre ND-Regierung (Nea Dimokratia, Anm. d. RF‑Red.) einher, die die Rechte der Werktätigen offen angreifen, indem sie die Ausweitung auf Dreizehn-Stunden-Arbeitstage, Flexibilisierung der Arbeitszeiten, verschärfte Militarisierung und Intensivierung der Kriegswirtschaft betreiben.

Überall wurde der 200 Kommunisten gedacht, die am Maitag 1944 in Kaisariani / Athen durch die faschistische Wehrmacht hingerichtet wurden. Das stand in enger Verbindung mit der Verurteilung des Völkermords am palästinensischen Volk durch das israelische Regime.