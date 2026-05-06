Griechenland
1. Mai auf Samos
Rund 600 Menschen beteiligten sich an der 1.-Mai-Kundgebung und -Demonstration in Vathy auf der Insel Samos.
In ganz Griechenland ging der 1. Mai mit einem breit befolgten Streik gegen die EU und die NATO, die Kapitalisten und die reaktionäre ND-Regierung (Nea Dimokratia, Anm. d. RF‑Red.) einher, die die Rechte der Werktätigen offen angreifen, indem sie die Ausweitung auf Dreizehn-Stunden-Arbeitstage, Flexibilisierung der Arbeitszeiten, verschärfte Militarisierung und Intensivierung der Kriegswirtschaft betreiben.
Überall wurde der 200 Kommunisten gedacht, die am Maitag 1944 in Kaisariani / Athen durch die faschistische Wehrmacht hingerichtet wurden. Das stand in enger Verbindung mit der Verurteilung des Völkermords am palästinensischen Volk durch das israelische Regime.