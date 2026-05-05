Protest gegen Angriff auf Gaza-Flotille

Auf dieser Kundgebung wurde berichtet, dass 34 Aktivisten der Friedensflotte Global Sumud Flotilla von der faschistischen israelischen Armee zusammengeschlagen wurden und einige im Krankenhaus von Sitia behandelt werden. Sie haben darum gebeten, zusammen mit der Entlassungsbescheinigung auch eine schriftliche Aufstellung über die erhaltene medizinische Versorgung und ihre genaue Diagnose zu erhalten. Solche Unterlagen wurden ihnen nicht ausgehändigt.



Sie wurden an den Füßen gefesselt, ihre Nasen und Rippen wurden gebrochen, und während der 40 Stunden, in denen sie auf israelischen Kriegsschiffen vor Kreta gefangen gehalten wurden, fielen sogar Schüsse. Sie bekamen nicht genügend Nahrung und Wasser und wurden gezwungen, auf Böden zu schlafen, die absichtlich und wiederholt geflutet wurden.



Zwei der Organisatoren, der Palästinenser Saif Abu Keshek und der Brasilianer Thiago Avila, werden noch immer auf dem israelischen Schiff festgehalten und sollen zur Vernehmung nach Israel gebracht werden. Es wird befürchtet, dass das faschistische Regime bei Saif Abu Keshek die beschlossene Einführung der Todesstrafe für Palästinenser anwendet.



Gleichzeitig danken die Kriegsverbrecher des israelischen Netanjahu-Regimes der griechischen Regierung für die Zusammenarbeit und machen damit den Regierungssprecher Pavlos Marinakis lächerlich, der versicherte, dass „Griechenland weder davon wusste noch daran beteiligt war“.



Damit ist der griechische Staat offiziell mitschuldig an den Straftaten der Piraterie, der Entführung, der Behinderung humanitärer Hilfe und der Folter.



Die Teilnehmer auf der Kundgebung waren entsetzt und forderten die sofortige Freilassung der Gefangenen und den freien Zugang der Schiffe der Friedensmission nach Gaza, damit sie die Babynahrung und weitere Hilfsmittel für die Kinder und Menschen in Gaza bringen können.